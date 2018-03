Deux nouvelles boîtes à livres à Woluve-Saint-Pierre

À l’occasion de la semaine de la langue française, deux nouvelles boîtes à livres vont être installées à Woluwe-Saint-Pierre.

Elles seront placées à l’angle des avenues Nestor Plissart et Père Eudore Devroy et à la plaine de jeux entre les rues au Bois et Joseph van Genegen. Elles ont été conçues par les étudiants en menuiserie de l’Institut Don Bosco. Ceux qui le souhaitent pourront venir y chercher un livre ou en déposer.