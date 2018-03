Le CHU Saint-Pierre s’engage auprès des patients transgenres

Le CHU Saint-Pierre s’est engagé à une prise en charge respectueuse et appropriée des patients transgenres et intersexués en signant la charte du Réseau psychomédicosocial trans* et inter* belge, une initiative de l’ASBL Genres Pluriels, annonce jeudi l’hôpital bruxellois.

En tant que signataire, l’hôpital s’engage à «adopter une démarche proactive bienveillante et respectueuse des personnes transgenres et intersexuées» et à «une dépsychiatrisation et dépathologisation de la question transidentitaire ou intersexuée».