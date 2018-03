Woluwe-Saint-Pierre: l’école Eddy Merckx totalement à l’abandon

De l’extérieur, on y voit que du feu. - J.C.C.

Cela fait maintenant 6 mois qu’il n’y a plus de capitaine à la barre du navire Eddy Merckx. L’école de Woluwe-Saint-Pierre n’a pas de directeur et les enseignants sont en autogestion pour manier les cours et le fonctionnement de l’établissement. Les locaux se dégradent à vue d’œil…