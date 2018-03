Réussir les playdowns: le mode d’emploi

C’est reparti pour Kenneth Houdret et les Saint-Gillois. - Belga

Ça y est! Après presque un mois de préparation, l’Union Saint-Gilloise va reprendre le chemin de la compétition et entamer les playdowns. L’an dernier, Soufiane El Banouhi et Kenneth Houdret y avaient pris part, avec réussite, avec OHL. Une saison plus tard, ils vont devoir remettre ça avec l’Union.