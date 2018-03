Policiers poignardés à Schaerbeek: Diop «était irrationnel»

Me Sébastien Courtoy et Me Aurélie-Anne De Vos, conseils d’Hicham Diop, ont demandé, jeudi, devant la cour d’appel de Bruxelles, de ne pas retenir les préventions de terrorisme et de tentative d’assassinat à l’encontre de leur client. Ils ont également plaidé que la cour tienne compte de toute l’histoire d’Hicham Diop et prononce une peine de 5 ans de prison avec sursis probatoire. Hicham Diop est prévenu pour tentative d’assassinat dans un contexte terroriste après s’en être pris à deux policiers à Schaerbeek en octobre 2016.

Me Sébastien Courtoy et Me Aurélie-Anne De Vos ont longuement plaidé, jeudi après-midi devant la cour d’appel de Bruxelles, pour démontrer que leur client n’a jamais été un terroriste et qu’il était passé à l’acte parce qu’il était dans un «état de conscience perturbé» et qu’il était «irrationnel».