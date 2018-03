«Ça en choquait certains de me voir jouer au foot»

Les filles du Lart affrontent Guanekouke ce vendredi soir afin de poursuivre leur progression. Pour une première saison, les Bruxelloises ont dépassé tous leurs objectifs mais ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Rencontre avec Yasmina Azdad, passionnée de football et de futsal et qui compte bien aussi se faire sa place.

Encore loin de la médiatisation grandissante du futsal masculin, le futsal féminin progresse néanmoins. Aujourd’hui, elles sont de plus en plus nombreuses à faire le pas et à s’affilier dans des clubs. À Bruxelles, ce sont Jette, Uccle, Schaerbeek et les Red BG Bxl qui s’illustrent en D1 provinciale. En Division 2, le Lart fait également son trou pour la toute première année de l’équipe.