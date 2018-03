Une chaude ambiance attend le Brussels à Anvers

Le Brussels se déplace ce vendredi soir à Anvers pour la traditionnelle «Night of The Giants». Un match délocalisé de la Lotto Arena à l’énorme SportPaleis juste à côté. Privé de Muya et Licho, les Bruxellois joueront certainement small ball.

Un mois avant le WiLink Game, le Brussels aura un énorme avant-goût ce vendredi soir à Anvers. Un avant-goût décuplé car si un peu moins de 7.000 personnes sont attendues au Palais 12, ce sont 17.000 personnes qui participeront à la désormais traditionnelle « Night of the Giants » au SportPaleis d’Anvers.