Un Cruyff Court inauguré au parc des Muses à Molenbeek

Aujourd'hui, exactement deux ans après les attentats à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek, le Cruyff Court Molenbeek a été officiellement inauguré au Parc des Muses, près du stade Edmond Machtens du RWDM.

A travers le sport et le jeu, les initiateurs PlayandPeace, la Fondation Johan Cruyff et la commune de Molenbeek veulent connecter les jeunes autour de thèmes tels que le respect, l'esprit d'équipe, l'intégration et le développement personnel.