2 nouveaux malinois intègrent la brigade canine de la zone Nord

Björn et Badjo sont deux bergers malinois de 15 et 18 mois. Depuis peu, les deux nouvelles recrues ont rejoint la brigade canine de la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Evere). « Les jeunes chiens sont préparés au sein de l’unité en collaboration avec le spécialiste de la team canine », nous explique Louise Wéber, l’attachée de presse de la zone de police Bruxelles Nord.

Les chiens, comme les policiers se fatiguent avec l’âge. À partir d’un certain moment, il est venu le temps pour eux de partir en retraite bien méritée. Lorsque cela arrive, plus rapidement que pour les policiers, il faut les remplacer. « Badjo remplacera un chien qui partira en pension et Björn un de ses compères récemment décédé