Nouveau plan bus de la Stib: 6 nouvelles lignes d’ici 2021

Le réseau des bus de la capitale connaîtra de nombreux changements d’ici 2021 dans le cadre du plan bus adopté par le gouvernement, ont annoncé vendredi le ministre de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) et le CEO de la Stib Brieuc De Meeùs. Objectif: offrir plus de capacité, notamment à l’ouest, et de fréquences; mettre en place de nouvelles dessertes vers les nouveaux quartiers de ville et les zonings.

Sur la cinquantaine de lignes du réseau, trente lignes vont connaître au moins une modification. Dans la partie nord de la ville, six lignes feront leur apparition surtout en direction de l’ouest. Trois seront supprimées dont deux remplacées. Six lignes supplémentaires seront exploitées au moyen de bus articulés (45, 46, 49, 53, 64, 89).