Le Stade Machtens prêt à s’embraser

Ce dimanche, le RWDM pourrait être sacré champion. L’équation est simple. Les Molenbeekois doivent gagner contre Waremme et espérer que le RFC Liège, qui joue en même temps, ne gagne pas contre l’Olympic de Charleroi. Si le scénario se confirme, le rêve de Vincent Vandiepenbeeck se concrétisera. Lui qui est revenu dans son club de coeur pour remporter le titre.

Vincent Vandiepenbeeck avait quitté feu le FC Brussels en 2006 après 17 ans passés à Molenbeek. Onze ans plus tard, il est revenu au bercail (après être passé par Geel, Willebroek, le White Star et l’Union Saint-Gilloise) avec un objectif très clair, gagner le titre et faire monter le club en D1 amateurs. La mission pourrait être accomplie dès ce dimanche.