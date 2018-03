Debora Lorenzino: «Schaerbeek a besoin de nouveaux visages»

À 32 ans, et après six ans passés comme conseillère communale à Schaerbeek, où elle est cheffe du groupe DéFI, Debora Lorenzino se présentera à nouveau aux prochaines communales. Avec, pourquoi pas, un échevinat à la clef, si possible, celui de la jeunesse. Elle ne cache en tout cas pas son ambition. Elle est femme et jeune? La présidente de DéFI jeunes compte bien en faire ses atouts, dans un collège aujourd’hui vieillissant et dominé par les hommes.