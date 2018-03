L’Atomium et l’Expo fêtent leur 60e anniversaire

L’Atomium et l’Expo 58 fêtent leur 60e anniversaire cette année. Trois expositions sont inaugurées ce samedi à l’Atomium et au Musée du design (ADAM). Une bière et une bande dessinée ont par ailleurs été lancées pour accompagner les festivités.

Dans l’Atomium, une extension temporaire à l’exposition permanente s’intéressera aux gens qui ont visité l’Expo 58 qui s’est tenue du 17 avril au 19 octobre. De nombreuses photographies et vidéos d’époque, pour la plupart inédites, seront proposées lors de cette expo «People of 58».