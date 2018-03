Le Mois du Développement durable à Woluwe-Saint-Pierre

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a donné, ce mercredi 21 mars, le coup d’envoi de la 4e édition du Mois du Développement durable : la biodiversité sera à l’honneur jusqu’au 21 avril. Au programme : théâtre, expositions, balades, conférences, films, ateliers, animations et bien d’autres activités, pour les enfants comme les plus grands.

« La commune est l’une des plus vertes de Bruxelles et mène une politique volontariste visant à préserver et renforcer cette biodiversité », explique Caroline Lhoir, échevine de l’Environnement. «Il nous semblait dès lors important de mettre un coup de projecteur sur les actions menées, tant par la commune que par les nombreuses associations et habitants engagés ».