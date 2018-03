Diego Lorens, jeune talent bruxellois amoureux de l’Espagne

Diego Lorens compte bien percer dans la musique. Ce chanteur guitariste (et fan d’Enrique Iglesias) de 19 ans a fait son apparition pendant un concours organisé à l’occasion des 40 ans du CEMO de Saint-Gilles.

Les passions prennent souvent vie dans l’enfance. Ce n’est pas Laurent De Prins qui dira le contraire. Depuis l’âge de 10 ans, la musique l’accompagne. Et pas n’importe laquelle. « Je sais que ce n’est pas courant pour ma génération, mais c’est Enrique Iglesias qui m’a donné envie de me lancer. Mon père qui écoutait Julio me l’a fait découvrir », raconte-t-il avec fierté.