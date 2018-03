Chambelland, la boulangerie où le gluten est banni

Début mars, la boulangerie française Chambelland, spécialisée dans le bio et le gluten free, a ouvert une enseigne à Ixelles. Quelques semaines après son lancement, cette dernière semble séduire les Bruxellois. Entre les pains à base de farine de riz et de sarrasin, les muffins ou encore les tartes et tartelettes, l’établissement entend s’adresser à tous les gourmands, et pas seulement aux intolérants au gluten.

Encore méconnue à Bruxelles, c’est dans le quartier très animé du Cimetière d’Ixelles que la boulangerie-pâtisserie Chambelland a ouvert sa deuxième boutique le 6 mars dernier. Après avoir séduit les Français grâce à ses produits bios et sans gluten, c’est au tour des Bruxellois de venir tester des pains de qualité et découvrir une carte de pâtisseries variées et attrayantes.