Manifestation nationale contre le racisme à Bruxelles (photos)

Plus de 120 organisations ont pris part samedi après-midi à Bruxelles à la manifestation nationale contre le racisme, la discrimination, la haine, les inégalités et l’agressivité. Le cortège, organisé à l’occasion de la Journée internationale contre le racisme et la discrimination (21 mars), est parti de la gare du Nord à 14 heures. La police a recensé entre 3.000 et 4.000 participants.

Les organisateurs formulent plusieurs revendications. Ils demandent notamment aux autorités de prévoir un accueil chaleureux et de qualité pour les réfugiés, dans une approche respectant les droits de l’Homme et favorisant l’intégration, la régularisation et le traitement social égal de tous les sans-papiers.