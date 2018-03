Fabiola Legrain, une chanteuse bruxelloise repérée par The Voice

Fabiola Legrain est une auteure-compositrice-interprète de 24 ans qui partage sa passion pour la musique depuis sa tendre enfance. Née d’un père belge et d’une mère bolivienne, la jeune artiste vit à 100 à l’heure et jongle entre sa participation à l’émission The Voice, son groupe Fafa-The duo ainsi que son travail au sein d’une association bruxelloise.

