Saint-Josse: un monument aux morts tombe en décrépitude

Près de la place Quetelet à Saint-Josse trône un monument aux morts des deux guerres mondiales. Le mauvais état de cette sculpture a alerté le conseiller communal Ecolo Ahmed Mouhssin, qui va d’ailleurs faire une interpellation à ce sujet au conseil communal de ce lundi 26 mars.

En effet, au pied de la sculpture, on trouve six plaques qui rappellent le souvenir des soldats morts durant la seconde guerre mondiale. Mais deux d’entre elles sont en réalité faites simplement de planches de bois sur lesquelles on a collé une sorte de banderole qui imite des gravures faites dans le marbre. Un bricolage étonnant, mais qui ne tient pas bien.