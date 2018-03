Les défis des assistantes sociales musulmanes analysés

Un nouvel article publié par Brussels Studies (www.brusselsstudies.be), revue scientifique électronique pour les recherches sur Bruxelles, s’intéresse à la place de la religion chez les étudiants (surtout des femmes) dans les milieux du social. L’auteure, Maryam Kolly, a interrogé pour cet article scientifique une vingtaine d’étudiantes entre 22 et 25 ans de l’ISFSC (Institut supérieur de formation sociale et de communication, à Schaerbeek), toutes ayant immigré en Belgique ou étant descendantes de migrants, principalement du Maroc et d’Afrique subsaharienne.

Dans cette école, qui autorise le port du foulard islamique, la mixité est de mise, et on trouve de nombreuses étudiantes voilées, qui se destinent au métier d’assistante sociale. Mais ce chemin professionnel, indique l’auteure de l’étude, n’est pas simple, et ces femmes connaissent une tension toute particulière entre le métier qu’elles souhaitent exercer et leur religion.