Bruxelles: 4.620 tonnes de déchets récupérés par an

Dans son observatoire de la réutilisation, l’ASBL Ressources fait le point sur la récupération de déchets dans une douzaine d’entreprises basées à Bruxelles et actives dans ce secteur. 7.120 tonnes de déchets ont été récoltées en 2016 (derniers chiffres disponibles), dont 67% ont été réutilisés et 23% recyclés.

Ces dernières années, les perspectives alarmantes pour notre planète et sa nature ont mis en lumière l’importance de faire évoluer notre société vers un mode de vie plus durable. Parmi la multitude de leviers que l’on peut actionner pour éviter de gaspiller les ressources encore plus, le recyclage et la réutilisation ont le vent en poupe.