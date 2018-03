Forest: un prof de gym soupçonné de faits mœurs suspendu

L’histoire semble se répéter autour de suspicions de pédophilie dans des écoles forestoises. En 2011, la commune avait déjà dû faire face à la critique de parents d’élèves qui jugeaient les informations communiquées sur une affaire de moeurs à l’école Arc-en-Ciel lacunaires.

Le bras de fer entre les services d’instruction publique et les parents de l’école des Sept Bonniers, à Forest, est devenu de plus en plus dense ces derniers jours. En cause ? Des allégations particulièrement graves ont été rapportées : une enfant de 4 ans aurait subi des attouchements lors d’un voyage scolaire à Palogne, dans la province de Liège, en novembre dernier.