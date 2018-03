Jette: des centaines de personnes contre l’élargissement du Ring

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche dans le bois du Laerbeek, dans la commune de Jette, pour protester contre l’élargissement du Ring auquel le gouvernement flamand a donné son feu vert. «L’extension du Ring signifie plus de voitures et donc plus de particules fines, avec des conséquences désastreuses pour l’environnement et la santé des Bruxellois. Nous utiliserons tous les recours juridiques possibles pour la contester», a affirmé Claire Vandevivere (cdH), l’échevine de l’Environnement de la commune de Jette, à l’origine du rassemblement.

Parmi les manifestants - rejoints notamment par plusieurs élus de la commune de Ganshoren, le bourgmestre de Watermael-Boitsfort Olivier Deleuze et la co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi - certains agitaient des pancartes clamant: «Moins de voitures, plus de nature» ou encore «Elargissons nos idées, pas le Ring».