Sa plaque d’immatriculation «Toutou» rappelée par la DIV

Jacques, patron du salon de toilettage Toutou à Jette, risque de perdre sa plaque d'immatriculation aux belles lettres du nom de son magasin à cause d'un délai de livraison de son nouveau véhicule un peu plus long que prévu. Cet insigne personnalisé, il l'avait fait faire spécialement pour mettre en valeur son commerce, et cela lui avait coûté 1.000 euros. Il ne conçoit dès lors pas de l'abandonner dans l'urne du Service des Radiations de la DIV, la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, comme n'importe quelle autre plaque inutilisée ou non-conforme.

La règle c'est la règle, mais tout de même... Jacques, patron d'entreprise à Jette, se bat actuellement pour éviter que sa plaque d'immatriculation personnalisée au nom de sa boutique, « Toutou », ne soit radiée à jamais, alors qu'il souhaite la garder.