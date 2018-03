Nouvel arrêté contre l’alcool en rue à Flagey entre minuit et 8h

Annoncé pour le 15 mars, c’est finalement vendredi dernier qu’est entré en vigueur le nouvel arrêté de la bourgmestre ixelloise Dominique Dufourny (MR) interdisant de consommer de l’alcool sur la voie publique entre minuit et 8h du matin sur les places Flagey et Sainte-Croix ainsi qu’à proximité des Etangs d’Ixelles et dans la rue du Belvédère.

Durant cette période, les établissements situés place Flagey, place Sainte-Croix, rue du Belvédère, avenue Général de Gaulle et avenue des Éperons d’Or devront avoir rentré leur terrasse avant minuit.