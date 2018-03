Les startups bruxelloises se rendront au salon Laval Virtual

Avec l’aide de la Région bruxelloise, et plus particulièrement de hub.brussels (impulse.brussels et Bruxelles Invest & Export), cinq entreprises bruxelloises se rendront à Laval, en France, du 4 au 8 avril pour participer à un des plus grands salons de réalité virtuelle.

Après Berlin et Austin, les startups bruxelloises spécialisées en réalité virtuelle et augmentée se rendront à Lille (Series Mania), Cannes (Marché du Film), à Crans Montana, à Cologne (Gamescom), à La Mostra de Venise en septembre et à l’IDFA d’Amsterdam en novembre.