Avis de recherche: Selvi Saybak a disparu depuis le 28 février

Selvi Seybak, 38 ans et originaire de Bruxelles, n’a plus donné signe de vie depuis le 28 février, nous prévient sa sœur Eda. « Elle a les cheveux noirs et mesure entre 1m70 et 1m75 », nous décrit Eda. Selvi vivait à la Louvière avant sa disparition. Son compagnon est lui aussi sans nouvelle. «