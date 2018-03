Bruxelles: les ASBL contre le contrat de quartier des Marolles

La pétition «Les Marolles doivent rester un quartier populaire!» sera remise à la commission de concertation de ce mercredi 28 mars. Signée par plus de 6.000 personnes, cette pétition demande de créer 100 nouveaux logements accessibles dans le périmètre, destinés en priorité aux habitants à faibles revenus.

Comment ? En appliquant à tous les logements appartenant aux pouvoirs publics dans le quartier des tarifs sociaux et des conditions d’octroi identiques à celles du logement social. De plus, en 2016, 60 logements vides ont été identifiés dans le quartier. Le contrat de quartier devrait être l’occasion de les remettre sur le marché locatif via des agences immobilières sociales.