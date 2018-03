Google s’installe dans la gare de Bruxelles-Central

A partir du 26 avril, la gare de Bruxelles-Central accueillera le nouvel hub numérique de Google. Fruit de la collaboration entre Google, la SNCB et BeCentral, ce tout nouveau lieu se donne pour objectif d’accueillir cette année 10.000 de nos compatriotes et de leur faire découvrir l’Atelier digital de Google et le monde numérique. Les Ateliers digitaux de Google ont déjà permis de former 40.000 Belges depuis 2016.

Avec plus de 60.000 passagers qui y prennent chaque jour le train, Bruxelles-Central est l’une des gares les plus fréquentées du pays. Le lancement de l’Atelier digital de Google cadre parfaitement avec la stratégie de la SNCB visant à valoriser ses gares et à rendre celles-ci plus attractives.