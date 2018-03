Watermael-Boitsfort: la Fête des Fleurs déjà la 30e édition

Dans le centre et le sud-est du pays, la nébulosité restera variable, avec encore un faible risque d'averse. Dans la partie nord-ouest, le temps restera ensoleillé et sec. Vers 21h, les températures seront comprises entre 3 et 8 degrés, sous un vent faible d'ouest ou de directions variable.

19h 10°C 11 km/h 21h 7°C 9 km/h