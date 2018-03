CPAS de Forest: «le président devrait faire un pas de côté»

Cela fait maintenant plus d’un an que le torchon brûle au sein du conseil de l’Action sociale du CPAS de Forest. Les conseillers qui ont pris acte de la demande du président de faire intervenir la tutelle régionale, espèrent que le rôle du commissaire de gouvernement sera le plus large possible, annoncent-ils dans un communiqué signé par tous les groupes politiques sauf Ecolo. Selon nos informations, la majorité du conseil souhaiterait que Stéphane Roberti fasse un pas de côté. En effet, elle accuse le président du CPAS d’avoir participé, depuis 11 ans, à la dégradation de la situation.

La majorité des conseillers du CPAS de Forest ont réagi positivement à la demande d’envoi d’un commissaire de gouvernement au sein de l’institution. En effet, cela fait plus d’un an qu’entre les conseillers d’opposition mais aussi de la majorité et le président Stéphane Roberti, une guerre ouverte est déclarée.