Bruxelles: centaines de taxis ralentissent la circulation

Près de 200 taxis sont rassemblés sur le plateau du Heysel et plusieurs dizaines sur une aire de repos à hauteur de Ruisbroek, selon les chiffres communiqués mardi peu après 6h par Sam Bouchal, porte-parole de la Fédération belge des taxis (FeBeT), et confirmés par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van De Keere. Sam Bouchal ajoute qu’une cinquantaine de taxis français se sont mis en route depuis l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les actions devraient débuter entre 6h30 et 7h.

A 7 heures, la circulation est déjà fortement perturbée. Alors que des centaines de taxis circulent lentement sur le ring, la circulation est fortement perturbée sur le Ring entre Grand-Bigard et Quatre Bras. Les taxis roulent au ralenti sur le ring, sur deux bandes de circulation.