Etterbeek: une terrasse sur le chantier de la place Jourdan

La zone de pluie progressera vers l'est. Le ciel deviendra très nuageux avec de la pluie sur l'ensemble du pays. Maxima entre 7 degrés en Ardenne et 10 degrés dans l'est du pays. Vent modéré de secteur sud.

13h 7°C 13 km/h 15h 8°C 17 km/h 17h 8°C 18 km/h 19h 8°C 20 km/h 21h 9°C 14 km/h