Manif des taxis: toujours des files sur la Petite Ceinture

La manifestation de taxis causait des embarras de circulation essentiellement dans Bruxelles mardi en début d’après-midi. Sur le ring ne subsistait plus qu’un barrage routier à hauteur de la sortie 8 à Wemmel. Sur la Petite ceinture, en revanche, la situation était toujours compliquée et le réseau tram et bus de la Stib était également perturbé.

La manifestation causait de gros embarras de circulation sur la Petite ceinture entre Porte de Hal et Trône. Il était aussi très compliqué de circuler rue Belliard. A la mi-journée, les chauffeurs de taxi ont pris la direction du quartier européen, ce qui rendait délicate la circulation dans cette zone.