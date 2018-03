Bruxelles: manif kurde contre le soutien de l’OTAN à Erdogan

Quelque 1.100 membres de la communauté kurde de Belgique, selon la police locale, ont manifesté mardi à Bruxelles afin de dénoncer le soutien de l’OTAN à l’intervention militaire turque contre l’enclave kurde d’Afrine, dans le nord de la Syrie, lancée le 20 janvier dernier par Ankara. Les manifestants ont notamment dénoncé la double posture de l’OTAN et des puissances occidentales qui ont soutenu les Kurdes dans la lutte contre l’Etat islamique sans leur offrir de reconnaissance politique en contrepartie.

«L’OTAN a entamé depuis quelques jours son déménagement vers son nouveau siège et nous profitons de l’occasion pour rappeler que cette organisation ainsi que les pays occidentaux cèdent au chantage d’Erdogan et de son gouvernement AKP en acceptant qu’il mène une intervention militaire contre le peuple kurde et le mouvement démocratique en Syrie.