Manifestation des taxis: «On ne fait pas le poids devant Uber»

Les chauffeurs de taxis se sont rassemblés mardi au rond-point Schuman pour accueillir vers 14h00 la délégation reçue par le ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort.

« On ne fait pas le poids devant Uber : on n’a pas une application aussi efficace, on ne peut pas mettre de publicité dans notre voiture, ceux qui prennent des chambres d’hôtel sur Trivago reçoivent un mail de la part d’Uber en leur proposant un taxi… », estime un chauffeur de taxi indépendant.