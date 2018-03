Et si Saint-Michel coiffait Saint-Jossse pour devenir champion?

Rares sont ceux qui auraient pu imaginer en début de saison que Saint-Michel serait deuxième à cinq rencontres de la fin du championnat. Le club est aux portes d’une montée historique en P1, et peut même se mettre à rêver du titre!

Lors des trois derniers matches, les Woluwéens ont fait le carton plein en prenant la mesure successivement de Wavre Limal, Boitsfort et Beauvechain. Dans le même temps, leurs concurrents Saint-Josse et Etterbeek ne prenaient que quatre points, Boitsfort six. Conclusion : les Collégiens ont pris la deuxième place et ne sont plus qu’à cinq unités du leader tennoodois.