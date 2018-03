Le coach du Wash et de Tubize va devoir lâcher un des deux

Suite à sa victoire face à Kraainem, Tubize remonte en Division 1 LFH et rejoint ainsi Waterloo. À première vue, rien de particulier à souligner, à un détail près, et non des moindres. L’entraîneur des deux camps se prénomme… Jean-Jacques Barbier. À moins de se dédoubler, le coach devra faire un choix la saison prochaine.

