La commune d’Anderlecht accusée de dépôt sauvage

Cela fait maintenant plus d’une semaine que des sacs-poubelles appartenant au service propreté de la commune d’Anderlecht sont laissés dans les rues. «Pendant six jours, les sacs étaient dans le quartier centre à hauteur de la rue du Broeck», nous explique Giovanni Bordonaro, président de la section PTB, qui a constaté ces dépôts.

Au moins cinq sacs ont été laissés au coin de la rue Marjau et de la rue Vanden Berghe durant plusieurs jours. « Les sacs avaient été ramassés depuis et lundi vers 17h30, je retrouve encore des sacs-poubelles de la commune au croisement de la rue du Potaerdenberg et de la rue du Broeck. Mardi matin, ils s’y trouvaient encore