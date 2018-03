Classico, une néo-brasserie du quartier du Châtelain

O n déguste au Classico une cuisine de brasserie française traditionnelle avec une pointe d’originalité, présentée de manière élégante et raffinée, tout ça dans un cadre neuf et agréable. Ouvert en 2015 par Yvan Pattyn et son fils Dimitri, déjà patrons du Selecto dans le centre de Bruxelles, Classico propose une carte et des suggestions qui sonnent justes, équilibrés entre une gastronomie reconnue (la cuisine française), une touche de créativité et une présentation soignée.

