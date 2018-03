Agent de sécurité chez Actiris:«l’écoute désamorce l’agressivité»

Actiris s’appuie sur les services d’une société de gardiennage pour assurer la sécurité de son personnel. Après deux années consécutives de hausse, les agressions contre le personnel, le nombre d’agressions, verbales essentiellement, a diminué. Trop tôt pour en tirer des conclusions mais l’occasion de demander à un de ses agents comment se déroule son travail au quotidien.

Chercher un job sans en trouver un rapidement est une situation à même de générer de l’angoisse et, en tout cas, du stress. Résultat, le personnel d’Actiris et les conseillers emploi en particulier, sont en première ligne pour subir récriminations et surtout frustrations des chercheurs d’emploi.