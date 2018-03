Un réfugié irakien en Belgique rêve de Tokyo

Le ciel sera variable à souvent très nuageux. Le temps sera le plus souvent sec mais une ondée isolée restera possible. Les minima se situeront entre 0 degré en haute Ardenne et +2 ou +3 degrés en plaine; de faibles gelées au sol seront possibles par endroits et donc il faudra être vigilant quant à la formation de plaques de glace.

06h 4°C 13 km/h 08h 4°C 12 km/h 10h 5°C 18 km/h 12h 8°C 17 km/h 14h 8°C 19 km/h 16h 11°C 14 km/h 18h 10°C 14 km/h 20h 7°C 12 km/h 22h 5°C 14 km/h