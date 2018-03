Grille au clos du Val de la Cambre à Ixelles : Ecolo réagit

Nous prévoyons encore régulièrement des périodes de pluie ou de bruine. En fin d'après-midi, une ligne d'averses traversera la moitié sud du pays (provinces du Hainaut, de Namur, du Luxembourg et de Liège). Localement, les averses peuvent être intenses et des rafales autour de 70 km/h, voir un peu plus, seront également possibles.

14h 7°C 5 km/h 16h 8°C 9 km/h 18h 10°C 27 km/h 20h 5°C 32 km/h 22h 3°C 21 km/h