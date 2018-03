Bruxelles Prévention et Sécurité lance sa première enquête

Le nouvel organisme public en charge de la coordination des politiques de sécurité et de prévention dans la Région bruxelloise a annoncé mercredi le lancement de sa première enquête destinée à évaluer le sentiment d’insécurité et les atteintes à la sécurité (incivilités, délits et crimes) dans la capitale. Entre mars et juin prochain, la Région et Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) proposeront aux habitants, navetteurs et touristes de partager leur expérience, leur ressenti et d’indiquer s’ils se sentent en sécurité à Bruxelles.

L’enquête «Votre regard sur la sécurité» a pour objectif d’identifier les facteurs du sentiment d’insécurité en Région de Bruxelles-Capitale, de compléter les données enregistrées (statistiques policières, pénales et administratives) pour la compréhension des phénomènes d’insécurité.