«Because», le premier salon de tatouage vegan de Bruxelles

Charlotte et Manon Ballestero sont Bruxelloises et toutes les deux ont une âme d’entrepreneuse. Le 1er février dernier, les jeunes femmes ont inauguré le premier salon de tatouage vegan de Bruxelles. Situé sur la place de la Petite Suisse à Ixelles, le salon, à l’ambiance douillette et détendue, a la particularité de n’utiliser que des produits dépourvus de substance animale.

