Deux braqueurs mineurs arrêtés à Schaerbeek

Trois suspect âgés de 17 à 19 ans, ont été interpellés dans le cadre de cinq vols à main armée commis dans des pharmacies, un magasin et night-shop de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode entre le 20 février et le 24 mars. Le majeur a été placé sous mandat d’arrêt les deux mineurs, en IPPJ, indique mercredi le parquet de Bruxelles.

Le premier vol à main armée dans une pharmacie dont sont soupçonnés les trois suspects remonte au 20 février. Les quatre autres faits commis dans des pharmacies, un magasin et un night-shop remontent quant à eux aux 7 mars et 15 mars à Schaerbeek, au 20 mars à Saint-Josse-ten-Noode et au 24 mars à nouveau à Schaerbeek. La description des trois auteurs était la même pour les cinq faits.