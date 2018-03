Plan taxis: les chauffeurs de VTC demandent à être entendus

Nous prévoyons encore assez bien de champs nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine. La ligne d'averses sur les provinces de Liège et Luxembourg continuera de se déplacer vers l'est et quittera notre pays autour de 18-19h. Localement, les averses peuvent être intenses et accompagnées de rafales autour de 70 km/h, voir un peu plus. Le vent augmentera en force sur une grande partie du pays et deviendra modéré à généralement assez fort de secteur ouest à nord-ouest.

18h 10°C 23 km/h 20h 5°C 24 km/h 22h 2°C 18 km/h