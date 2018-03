Forest: un virtuose devant le juge pour pouvoir jouer

Vilmos et sa sœur Anett ont été primés à de nombreuses reprises. - TC

Un prodige du violon âgé de 21 ans, Vilmos Csikos, est en conflit avec sa voisine. Leur contentieux porte autour de la pratique quotidienne de Vilmos et de sa sœur Anett, ce que leur voisine ne supporte plus. L’affaire est cour de conciliation devant un juge de paix. La famille de Csikos en appelle à la générosité de donateurs afin d’insonoriser leur appartement de Forest, et pouvoir s’entraîner convenablement pour tenter le concours de la Reine Élisabeth.