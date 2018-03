La commune de Koekelberg se sent lésée par le Plan Bus

Nous prévoyons encore assez bien de champs nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine, et localement encore quelques averses sur l'est. Le vent restera assez fort à localement fort et virera partout au secteur ouest à nord-ouest. Des rafales autour de 70 km/h, voir un peu plus, seront toujours possibles, surtout sur l'est du pays (provinces de Namur, Luxembourg et Liège). Plus tard, le temps deviendra plus sec avec graduellement quelques éclaircies dans l'ouest du pays.

19h 6°C 19 km/h 21h 3°C 17 km/h