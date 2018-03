Cheikh Bassam Ayachi est toujours en vie et il a fui la Syrie !

On n’avait plus de nouvelle du plus vieux djihadiste belge de Syrie, Cheikh Bassam Ayachi, depuis son enlèvement en Syrie. Sa fille nous apprend aujourd’hui qu’il a été libéré et qu’il s’est réfugié dans un pays frontalier de la Syrie depuis environ deux mois…

Du haut de ses 71 printemps, cheikh Bassam Ayachi, est le plus vieux djihadiste de Belgique à être parti en Syrie. En réalité, il n’est pas vraiment belge mais c’est tout comme ! Cet ancien restaurateur franco-syrien d’Aix-en-Provence s’étant établi en Belgique dès 1992 pour y fonder le feu centre islamique belge à Molenbeek, c’est-à-dire le berceau des premiers djihadistes belges.